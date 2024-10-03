Шанхай. Вавринка одержал свою первую победу на турнире за восемь лет, Мунар продлил беспроигрышную серию

Результаты второго игрового дня на турнире ATP Masters 1000 в Китае

Шанхай, Китай • 2-13 октября • хард • $10,298,535

Действующий чемпион: Хуберт Хуркач (Польша)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Якуб Меншик (Чехия) – Педро Мартинес (Испания) 6:1, 5:7, 6:4

Александр Шевченко (Казахстан) – Рамкумар Раманатхан (Индия, Q) 6:1, 7:6(3)

Миомир Кецманович (Сербия) – Ринки Хиджиката (Австралия) 6:2, 6:2

Зизу Бергс (Бельгия) – Чжан Чжичжэнь (Китай) 6:4, 6:3

Чжоу И (Китай, WC) – Ёсихито Нисиока (Япония) 2:4 (отказ)

Роман Сафиуллин (-) – Бейбит Жукаев (Казахстан, Q) 7:6(0), 6:4

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) – Джованни Мпетши Перрикар (Франция) 7:6(2), 7:6(6)

Алекс Микельсен (США) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, SE) 04.10

Теренс Атман (Франция, Q) – Александар Ковачевич (США) 6:4, 7:6(4)

Ёсуке Ватануки (Япония, Q) – Павел Котов (-) 6:7(6), 6:4, 7:5

Жауме Мунар (Испания) – Уго Гастон (Франция) 6:3, 6:3

Маттео Берреттини (Италия) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 7:6(9), 7:6(6)

Давид Гоффен (Бельгия) – Джеймс Дакворт (Австралия) 6:4, 6:2

Маркос Гирон (США) – Ли Ту (Австралия, Q) 6:1, 7:6(4)

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Факундо Диас Акоста (Аргентина) 6:4, 6:7(6), 6:3

Маттиа Беллуччи (Италия, Q) – Билли Гаррис (Великобритания, LL) 6:3, 6:4

Зизу Бергс, Чжоу И и Маттиа Беллуччи одержали дебютные победы в основной сетке турнира серии “Мастерс”.

Стэн Вавринка прервал серию из трёх поражений и впервые с 2016 года выиграл матч в Шанхае. В целом для швейцарского теннисиста это одиннадцатое выступление на этом турнире. Его лучший результат – четвертьфинал в 2013 и 2015 годах.

Жауме Мунар выиграл шестой матч подряд. Две с половиной недели назад испанец стал чемпионом на грунтовом “челленджере” в Бад-Вальтерсдорфе.

Маркос Гирон одержал первую победу за последние шесть сыгранных матчей. Эта безвыигрышная серия началась после титула на турнире ATP 250 в Ньюпорте в конце июля.

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