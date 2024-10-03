Хельмут Марко о последнем шансе Мика Шумахера

Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что если Мик Шумахер не займёт последнюю оставшуюся в этом году вакансию – в Sauber, то с мечтой о Формуле 1 ему придётся расстаться.

Хельмут Марко: «Можно предположить, что в следующем году машина Sauber точно не будет побеждать. Это значит, что не будет никакого давления ни на Audi, ни на гонщика. Мика можно было бы сравнить с Нико Хюлкенбергом, и если результаты команду не устроят, изменить состав в 2026-м.

Контракт с Боттасом? Если ситуация действительно такова, что Валттери останется в Sauber/Audi, то для меня всё ещё более непонятно. Думаю, что если Шумахер не получит это место, то история Формулы 1 для него закончится.

Мику следует сосредоточиться на гонках на выносливость, где он весьма успешен. Если он останется в автоспорте, то должен найти то, что ему нравится, и где у него будет шанс победить».

Источник