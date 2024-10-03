Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира Тайсон Фьюри сравнил себя со звездным супертяжем Энтони Джошуа. Тайсон выставил фотографию в Инстаграме, где написал сравнение с Энтони.

Джошуа: «Мой завтрак состоит из ямса, яиц и фиников. Затем идет большая миска каши, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока и стакан меда, лимона и имбиря».

Фьюри: «Помню, как однажды вечером я выпил 14 пинт, а затем провел спарринг с тремя супертяжами из топ-10 и победил их всех»

Ранее Фьюри через социальную сеть Инстаграм обратился к украинцу Александру Усику. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBF ответил.

ФОТО. «Когда-то я выпил 14 пинт, а потом…» Фьюри сравнил себя с Джошуа

sport.ua