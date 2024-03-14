Нганну заверил, что не закончил с боксом и назвал следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Франсис Нганну

Камерунский боец Франсис Нганну, недавно проигравший бой против Энтони Джошуа, высказался о своих дальнейших планах и назвал следующего соперника.

«Сейчас я точно не знаю, с кем проведу следующий бой. Я знаю, что мне понадобится немного времени, чтобы отдохнуть, сосредоточиться на себе, а потом, когда буду готов, вернусь к тренировкам. Тогда можно начинать обсуждать бои.

Я еще не закончил с боксом, я не закончил и с ММА. У меня сейчас есть соперник в PFL (Лига профессиональных бойцов ММА). Моим следующим соперником должен стать Ренан Феррейра, но я все еще могу совмещать бокс и ММА», – признался Нганну.

sport.ua