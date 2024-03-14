Овечкин сократил отставание от Федорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

В матче НХЛ «Эдмонтон» принимает «Вашингтон». После второго периода хозяева впереди — 5:2.

В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он сделал голевую передачу в эпизоде с голом Коннором Макмайкла.

Благодаря этому Овечкин сократил отставание от Сергея Федорова в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

В активе 38-летнего россиянина теперь 694 голевые передачи за карьеру в НХЛ. По этому показателю он продолжает занимать 64-е место в истории лиги. От Федорова (696) Александра теперь отделяют 2 голевые передачи.

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