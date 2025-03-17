Примера. Атлетико – Барселона 2:4. Очередной фантастический суперкамбек от каталонцев

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Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. У "Барселоны" не сыграли травмированные Берналь, Кристенсен, Тер Штеген. Симеоне не мог рассчитывать на Корреа, удаленного в прошлом туре.

Уже на второй минуте Симеоне-младший опасно пробил выше ворот после атаки по правому флангу. В общем, "Барселона" начала активнее и больше владела мячом, пытаясь обострять. Дани Ольмо отдал прекрасный пас на пробившего мимо ворот Ямаля. Дальний удар с правого фланга от Кунде заблокировали защитники. Тот же Кунде с правого угла штрафной подал на дальнюю стойку, где Левандовски головой пробил слабо в руки Облака.

У "Атлетико" прострел Льоренте с правого фланга штрафной заблокировали защитники каталонцев.

Педри сыграл на левом фланге штрафной на Левандовски, а тот пробил с острого угла в перекладину. И тут сработала старая футбольная истина. В ответной атаке Хулиан Альварес получил передачу в штрафной от Симеоне и точным ударом в одно касание отправил мяч под перекладину. 1:0. В первом тайме была равная игра, но мадридцы сумели свой момент реализовать.

На старте второго тайма Ямаль сыграл в стенку с Ольмой перед чужим штрафным, но пробил мимо правой стойки.

В ответ Альварес получил передачу в штрафной, но Кунде не дал сопернику пробить. В эти минуты больше владели мячом подопечные Флика, но без особых моментов.

На 70-й минуте сработали замены Симеоне. Матрасники скрылись в контратаке и Галлагер прострелил с левого фланга на Серлота, который переправил мяч в дальний угол. 2:0.

После этого гола комментаторы уже успели похоронить "Барселону", ведь никто не верил, что "Атлетико" отпустит матч.

Но уже в следующей атаке Левандовски принял мяч в штрафной и в падении пробил в левый угол ворот. 2:1. Без шансов для Облака.

Каталонцы почувствовали уверенность в своих силах и продолжали атаковать. Рафинья с правого фланга подал во вратарскую, где одинокий Ферран Торрес головой переправил круглого в сетку ворот. 2:2.

Концовка матча была за "Барселоной". Чувствовалось, что "Атлетико" в среду отыграл 120 минут в Лиге чемпионов с "Реалом", а "Барселона" к тому же имела на один день отдыха больше.

Удар Левандовски из зоны перед штрафной полетел над левой девяткой. Перспективный прострел Ямаля перехватил Облак. И уже в добавленное время каталонцы добились своего. Ямаль решил пробить по воротам из-за пределов штрафной и мяч с помощью рикошета влетел в сетку ворот.2:3. А уже на последних секундах добавленного времени матрасников добил Ферран Торрес. 2:4.

"Барселона" набрала 60 очков и вернулась на вершину турнирной таблицы, "Атлетико" с 56 очками остался на 3-й позиции.

28-й тур Примеры

Мадрид. "Метрополитано"

"Атлетико" – "Барселона" 2:4

Голы: Альварес, 45, Серлот, 71 – Левандовски, 72, Торрес, 78, 90+8, Ямаль, 90+2

Атлетико: Облак – Льоренте, Ле Норман, Лэнгле, Мандава – Симеоне (Хименес, 79), Де Пауль (Молина, 79), Барриос, Лино (Галлагер, 60) – Гризманн (Рикельме, 87), Альварес (Серлот, 60).

Барселона: Щесны – Кунде (Араухо, 86), Кубарси, Мартинес, Бальде (Мартин, 87) – Касадо (Гарсия, 67), Ольмо (Торрес, 67), Педри (Гави, 90+4) – Ямаль, Левандовски, Рафинья.

Предупреждения: Мандава, 26 – Кунде, 36, Бальде, 65, Ямаль, 90+3.

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