Индиан-Уэллс. Дрэйпер обыграл чемпиона двух прошлых лет Алькараса и сыграет против Руне в финале

На турнире ATP 1000 в США состоялись полуфинальные матчи



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Хольгер Руне (Дания, 12) – Даниил Медведев (-, 5) 7:5, 6:4

Джек Дрэйпер (Великобритания, 14) – Карлос Алькарас (Испания, 2) 6:1, 0:6, 6:4

Хольгер Руне (№13 ATP) выиграл второй из четырех сыгранных матчей против Медведева и взял реванш за поражение в прошлом сезоне в четвертьфинале этого же турнира. Датский теннисист проведёт десятый финал на уровне ATP-тура и попробует выиграть свой пятый трофей. Также это будет четвертый решающий матч для Руне на “Мастерсах” (первый с мая 2023 года). В его активе один титул на турнирах этой серии (Париж-2022).

Джек Дрэйпер (№14 ATP) одержал четвертую в карьере победу над игроком из топ-5 рейтинга и остановил беспроигрышную серию Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллс, где он выигрывал титул два предыдущие сезона. Дрэйпер впервые вышел в финал на турнире ATP 1000 и в целом проведет шестой финал на уровне Тура (выиграл два трофея). В следующий понедельник британец дебютирует в топ-10 рейтинга.

Руне и Дрэйпер ранее встречались один раз: в прошлом сезоне датчанин обыграл представителя Великобритании в четвертьфинале “Мастерса” в Цинциннати. С 1990 года, когда был введен новый формат в Индиан-Уэллс, это будет только третий финал между игроками, которые не входят в топ-10 рейтинга. Предыдущий такой матч состоялся четыре года назад (Кэмерон Норри победил Николоза Басилашвили).

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua