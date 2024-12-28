Белинда Бенчич: “Я думаю, что мой уровень выше, чем я ожидала, потому что я и не представляла, что сыграю на United Cup”

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич ответила на вопросы журналистов после победы своей сборной в поединке против Франции в первом туре United Cup



– Поделитесь своими мыслями после матча.

– Конечно, я очень рада вернуться. Было очень приятно сыграть в одиночном разряде. Конечно, в начале матча я чувствовала себя немного скованной, но потом смогла успокоиться. Затем я также наблюдала за игрой Штрикера в одиночном разряде, это действительно впечатляет, как два левши подают друг против друга. Как будто это сон. Конечно, в смешанном парном разряде также было очень весело. Мы действительно вышли на корт с задором. Мы впервые играли вместе, но я чувствовала, что между нами была связь, мы понимали друг друга на корте. Да, было весело играть. Конечно, я счастлива, что мы победили.

– Белинда, с учётом матчей в одиночном и смешанном парном разрядах, а также предыдущих турниров ITF, которые вы играли до этого времени, на каком уровне, по вашему мнению, находится ваша игра? Ожидали ли вы именно этого?

– Я думаю, что мой уровень выше, чем я ожидала, потому что я и не представляла, что сыграю на United Cup. Безусловно, мое возвращение произошло гораздо быстрее, чем я ожидала и надеялась. Это просто замечательно. Я не спешила. Я была очень осторожной, когда снова начинала играть. Я не очень хотела чувствовать давление из-за моего возвращения. Я просто хотела увидеть, что будет происходить каждый день. Думаю, я была готова.

На самом деле, нет смысла просто тренироваться больше, ведь это же скучно, правда? Лучше играть матчи на турнирах. В каждом матче я чувствовала себя хорошо. Безусловно, физическая составляющая требует совершенствования. К тому же, сегодня в матче у меня немного было ощущение, что я совсем не знаю свою соперницу. Я была немного удивлена тем, как она играет. Мне нужно было время, чтобы немного разобраться в ней. Позже мне удалось с этим справиться получше. Конечно, будут нервы, ведь я не играла так долго. Я счастлива, что сыграла несколько поединков в прошлом сезоне, так что это не совсем как начинать с нуля и дойти до 100.

– Белинда, как много внимания вы уделяли тому, что происходит в Туре, пока вас не было, с точки зрения результатов, турниров, кто является первым номером, и удивило ли вас что-то вообще?

– Если читать, что пишет WTA Insider, то можно быть в курсе всего, так что… Но конечно, конечно, я следила за теннисом. Это часть моей жизни. Это очень естественно. Также, когда ты смотришь телевизор, ты хочешь посмотреть Олимпийские игры или какие-то турниры Grand Slam.

Я смотрела, но это был совсем другой опыт. Я смотрела с нейтральной точки зрения. Я не была эмоционально вовлеченной. Я могла больше наслаждаться теннисом и вроде как нейтрально наблюдать за тем, как играют другие. Я не думала: «О, Боже, если эта теннисистка выиграет, она обойдёт меня в рейтинге». Я была абсолютно как болельщица или журналистка, которая смотрит теннис.



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