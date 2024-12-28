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Футбол

Сложный матч, но главное победа.  Арсенал – Ипсвич 1:0. Обзор матча и видео голов

Один из лидеров турнирной таблицы против одного из аутсайдеров

Сложный матч, но главное победа.  Арсенал – Ипсвич 1:0. Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сложный матч выдался для "Арсенала".

    В первом тайме Кай Хаверц открыл счёт на 23-й минуте после передачи Леандро Троссарда. "Арсенал" после нанёс ещё удар, но голом он не стал.

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    • Во втором тайме хозяева пытались поразить ворота гостей тремя ударами – все "вытащил" вратарь. "Ипсвич" также нанёс три удара, но ни одного в створ ворот.

    "Арсенал" в турнирной таблице поднялся на второе место, набрав 36 баллов и отстаёт от "Ливерпуля" на 6 очков. "Ипсвич" на 19-м месте с 12-ю баллами.

    Английская Премьер-Лига. 18-й тур, Лондон

    Арсенал – Ипсвич 1:0

    Гол: Хаверц (23)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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