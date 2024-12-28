Уоррен поменял мнение о победителе боя Усик – Фьюри, но есть нюанс

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, изменил мнение относительно победителя боя своего клиента против украинца Александра Усика:

«Я все еще считаю, что Тайсон выиграл бой, но я думаю, что это было гораздо ближе, чем я думал сразу после поединка. Но для меня победителем все еще является Фьюри.

Я пересмотрел бой еще раз, и многие люди, которые занимаются этим видом спорта, и считают себя достаточно осведомленными, не понимают, как один из судей не отдал Тайсону хотя бы один из последних семи раундов. Я не могу этого понять. Я пересмотрел бой, и 2 других судьи дали ему по одному раунду. Я этого не понимаю.

Это был близкий бой, как и первый. Я думал, что Тайсон остановит Усика на этот раз, но этого не произошло».

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В ночь на 21 декабря в саудовском Эр-Рияде состоялся бой-реванш за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA, WBO (а также IBO). Александр Усик сумел защитить титулы – одержал триумф единогласным решением судей против Тайсона Фьюри – 116-112, 116-112, 116-112!

sport.ua