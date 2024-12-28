Яркие моменты сезона в сопровождении статистики

Сезон 2024 года запомнится не только рекордным числом этапов, но и тем, что был очень богатым на разного рода события. Журналисты официального сайта чемпионата вспомнили самые яркие из них, сопроводив свою подборку соответствующей статистической информацией.

0,725 секунды

Лишь мгновение разделило машины Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на финише Гран При Эмилии-Романьи после того, как гонщик McLaren пытался прессинговать действующего чемпиона мира на последних кругах гонки.

Ей предшествовал этап в Майами, где Норрис одержал первую в карьере победу и, разумеется, стремился развить успех. Становилось понятно, что McLaren превращается в грозную силу, и доминированию Red Bull наступает конец.

Кстати, когда Оскар Пиастри, напарник Ландо, преследовал Льюиса Хэмилтона в Бельгии, на финише в Спа интервал между их машинами был ещё меньше: 0,647 секунды. В тот день восьмикратный чемпион мира одержал 105-ю победу в своей карьере, которая теперь продолжится в Ferrari.

2 победы

Ни одному из гонщиков чемпионата в 2024 году не удалось одержать больше двух побед подряд. На сегодняшний день две победы подряд в Канаде и Испании остаются последним подобным достижением и для Макса Ферстаппена, которому затем, уже под конец сезона, удалось выиграть Гран При Сан-Паулу.

Для сравнения: в 2023-м Ферстаппен выиграл 10 Гран При подряд, что сейчас кажется невероятным достижением.

3 новичка

Столько новичков неожиданно дебютировали по ходу минувшего сезона. Франко Колапинто начиная с Гран При Италии заменил Логана Сарджента в Williams, перейдя из Ф2, после чего заработал первые очки уже в Баку, в своей второй гонке в Формуле 1.

За рулём машины Alpine в Абу-Даби дебютировал Джек Дуэн, заменив в финале сезона Эстебана Окона. Но, пожалуй, самым ярким был дебют Оливера Бермана, которому в Саудовской Аравии буквально в последний момент пришлось занять место в кокпите Ferrari, когда Карлос Сайнс по медицинским показаниям вдруг выбыл из строя. И Оливер отлично справился, заняв 7-е место на сложнейшей городской трассе в Джидде.

7 победителей

В 2024 году семи гонщикам удалось подняться на высшую ступень подиума – последний раз такое было в 2012 году. Ландо Норрис одержал 4 победы, Оскар Пиастри, его напарник по McLaren, выиграл две гонки.

Льюис Хэмилтон после перерыва, длившегося 945 дней, вновь одержал победу, причём в Сильверстоуне – к безудержному ликованию британских болельщиков. А следующей его победы им пришлось ждать всего три недели, ведь 28 июля он выиграл ещё и Гран При Бельгии.

Отличились и гонщики Ferrari: Леклер был лучшим в Монако, Монце и Остине, а Карлос Сайнс – в Мельбурне и Мехико.

10 гонщиков

Столько гонщиков поднимались в минувшем сезона на подиумы. Команды Red Bull, McLaren, Ferrari и Mercedes вели очень острое соперничество за места в первой тройке, но также обоим пилотам Alpine удалось подняться на подиум по итогам незабываемого Гран При Сан-Паулу, что позволило заводской команде Renault подняться с предпоследнего места Кубка конструкторов сразу на 6-е.

14 очков

Всего 14 очков на финише сезона разделило McLaren и Ferrari, но победу в командном зачёте после 26 летнего перерыва всё-таки одержала британская команда.

McLaren опередила Red Bull Racing уже после Сингапура, принимавшего 18-й этап сезона, но Скудерия её стремительно догоняла – в США Шарль Леклер и Карлос Сайнс обеспечили своей команде победный дубль, а затем испанец одержал победу в Мехико, где его напарник тоже поднялся на подиум.

Их спор продолжался вплоть до последних кругов финального Гран При Абу-Даби, где оба гонщика Ferrari вновь финишировали в первой тройке, но Кубок конструкторов всё-таки достался McLaren.

16 позиций

По 16 позиций удалось отыграть Ферстаппену и Леклеру в Бразилии и Абу-Даби соответственно. В обоих случаях их выступления были одними из самых ярких не только в минувшем сезоне, но и в карьерах обоих этих замечательных гонщиков.

В Сан-Паулу Макс одержал удивительную победу на залитой дождём трассе после старта с 16-й позиции, а Шарлю удалось подняться на подиум на автодроме Яс-Марина после старта с 19-й позиции.

9723 дня

Столько времени прошло с того дня, когда в предыдущий раз в истории чемпионата два гонщика показали совершенно идентичное время поула. При том что вероятность этого крайне ничтожна, чем не менее в Канаде Джордж Рассел и Макс Ферстаппен проехали свои лучшие круги в финале квалификации за 1 минуту 12.000 секунды.

Поскольку гонщик Mercedes показал этот результат раньше действующего чемпиона мира, то он и стартовал с поула. А до этого аналогичная история, но при ещё более драматичных обстоятельствах произошла в испанском Хересе, где 26 октября 1997 года проходил Гран При Европы, венчавший тот памятный сезон.

И тогда идентичное время в квалификации показали три гонщика: Жак Вильнёв, Михаэль Шумахер и Хайнц-Харальд Френтцен проехали свои круги за 1 мин. 21,072 секунды.

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