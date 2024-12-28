Степановский уволен с поста главного тренера сборной Украины по баскетболу

Сине-желтые могут остаться без Евробаскета, поэтому ФБУ идет на радикальные изменения

Федерация баскетбола Украины (ФБУ) объявила об увольнении главного тренера мужской сборной страны — Виталия Степановского. Новый наставник будет определен на днях.

Степановский дважды становился чемпионом Украины с Химиком в качестве главного тренера и ассистента. Также под его руководством студенческая сборная Украины завоевала серебряные медали на Универсиаде-2019.

Ранее специалист возглавлял румынскую Крайову. Также Степановский входил в тренерский штаб Айнарса Багатскиса в отборе на Евробаскет-2021 и чемпионат мира-2023: и в 2023 году сменил как раз латыша на должности коуча сине-желтых.

С Степановским украинская команда провела восемь игр. Помимо неудач в отборе Евро, сине-желтые также не смогли пробиться на ОИ-2024 в Париже.

Украина продолжает оставаться аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут уже в следующем году. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

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