Жасмин Паолини – о целях на новый сезон: “Я стараюсь жить настоящим, получать удовольствие от игры и сохранять этот уровень как можно дольше”

Четвертая ракетка мира Жасмин Паолини поделилась своими ожиданиями от выступления на командном турнире United Cup и рассказала о своих целях на сезон



– Расскажите о своих ожиданиях от выступления на United Cup, учитывая последние победы сборной Италии на командных чемпионатах мира.

– Я думаю, что каждый турнир отличается. И условия также разные. Мы здесь для того, чтобы попытаться сделать все возможное и также насладиться этими соревнованиями. Лично мне очень нравится этот турнир. Посмотрим как все сложится в последующие дни. Я думаю, что мы хорошая команда и мы можем хорошо выступить, но это конечно будет непросто, потому что соревнования такого типа всегда тяжелые. Так что, мы сделаем все, что в наших силах.

– Учитывая прошедший год и всё, чего вы достигли, мне интересно, на каком уровне ваша уверенность в себе, чувствуете ли вы ещё какое-то давление, будучи одной из сильнейших теннисисток мира?

– Я не знаю, чувствую ли я уверенность. Возможно, я скажу вам, после этого турнира. Но, знаете, я стараюсь сосредоточиться на том, чтобы удержать тот уровень, который я держала весь прошлый год. Я пытаюсь улучшить что-то в своей игре. Мне нужно улучшить еще много вещей, и я стараюсь быть сосредоточенной на работе и на каждом матче, который я буду играть. Я не пытаюсь сосредоточиться на рейтинге, который у меня может быть в конце следующего года, понимаете. Просто стараюсь жить настоящим, получать удовольствие от игры и сохранять этот уровень как можно дольше.

– Не приходит ли вам в голову, что вам нужно повторить в 2025 году то, чего вы достигли в 2024 году, ведь речь идет о столь высоких результатах в течение сезона? Как вам удается справляться с этим именно психологически?

– Я думаю, что невозможно повторить 2024 год. Конечно, вы не можете прожить тот же год. Как я уже говорила, я стараюсь совершенствоваться, стараюсь, добавить что-то в своей игре, возможно, вместе с моим тренером, чтобы понять, что мы можем сделать лучше. Тогда мы увидим. Конечно, это не будет тот же год, что и прошлый. Это невозможно. Так что это будет другой год, но вы никогда не знаете, что произойдет. Я стараюсь как можно дольше удерживать тот уровень, который я держал весь прошлый год. Мне нравится играть на больших турнирах, на больших стадионах, с большими соперниками. 2024-й год был удивительным, но следующий год – это уже другая история, понимаете. Поэтому я не люблю сравнивать.

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