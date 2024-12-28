С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Бой за шесть очков

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В эту субботу матчи запланировала лишь одна топовая европейская лига – итальянская. И вечером она обрадует поединком команд с вершины турнирной таблицы. На эту встречу очевидно стоит направить внимание.

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"Аталанта" лидирует в соревновании с небольшим преимуществом над "Наполи" и "Интером". А сразу за этой тройкой идет “Лацио”, который имеет шансы не только на зону Лиги чемпионов, но у него и довольно малый отрыв даже от тех же бергамасков. Поэтому это будет точно тот же классический матч "за шесть очков".

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Чемпионат Италии, 18 тур

28 декабря, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

"Лацио" – "Аталанта"

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Трансляция матча

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