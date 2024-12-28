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Футбол

С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Бой за шесть очков

С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • В эту субботу матчи запланировала лишь одна топовая европейская лига – итальянская. И вечером она обрадует поединком команд с вершины турнирной таблицы. На эту встречу очевидно стоит направить внимание.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

    • "Аталанта" лидирует в соревновании с небольшим преимуществом над "Наполи" и "Интером". А сразу за этой тройкой идет “Лацио”, который имеет шансы не только на зону Лиги чемпионов, но у него и довольно малый отрыв даже от тех же бергамасков. Поэтому это будет точно тот же классический матч "за шесть очков".

    С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

    3.05 3.30 2.47 Узнать больше

    Чемпионат Италии, 18 тур

    28 декабря, 21:45. "Стадио Олимпико" (Рим)

    "Лацио" – "Аталанта"

    Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

    Трансляция матча

    С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

    С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

    С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

    В эфире

    С претензией на вершину. Лацио – Аталанта: смотреть прямую видеотрансляцию матча Серии А

    Трансляція матчу Лаціо – Аталанта Смотреть трансляцию

    www.ua-football.com

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