Онс Жабер: «Когда женщина выигрывает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно, слишком легко. А когда это делает мужчина — это “доминирование”, “сила”»

Экс-вторая ракетка мира Онс Жабер из Туниса опубликовала эмоциональное заявление в защиту женского тенниса



Публикация появилась после того, как директор Ролан Гаррос Амели Моресмо публично прокомментировала критику в адрес политики расписания вечерних матчей. Отвечая на вопрос почему второй год подряд в прайм-тайм не ставятся матчи женского одиночного разряда, Моресмо объяснила, что выбор матчей для вечерних сессий не связан с гендерной предвзятостью, а обусловлен спортивными и коммерческими факторами.

Трехкратная финалистка турниров Grand Slam Онс Жабер, ответила на этот комментарий постом, в котором выразила поддержку женщинам-игрокам и осудила тех, кто не проявляет к ним должного уважения.

«Многим выдающимся спортсменкам неоднократно говорили одно и то же. Что никто не смотрит. Что никому не интересно. Что женский спорт не «трогает людей». Суждения появляются мгновенно, часто от тех, кто никогда даже не смотрел полный матч. Пустой стадион приводят как доказательство. А переполненные? Удобно игнорируют. Один неудачный удар становится заголовком. Сотни блестящих? Забыты.

Но они продолжают выходить на корт. Они продолжают соревноваться. Они несут спорт на своих плечах. Когда женщина выигрывает 6:0, 6:0, говорят, что это скучно. Слишком легко. Когда это делает мужчина? Это «доминирование». «Сила». «Его не остановить». Когда женщины играют мощно, им говорят, что они «играют, как мужчины». Как будто сила, скорость или агрессия не имеют места в женской игре. Если празднуют, они устраивают драму. Если нет, то они холодные. Слишком эмоциональны. Слишком отстраненные. Слишком громкие. Слишком тихие. Слишком много. Никогда не «так, как надо».

И все же игра продолжает расти. Коко Гауфф ведет за собой с бесстрашной верой. Арина Соболенко наносит удары с невероятной силой. Ига Швёнтек доминирует с хладнокровием и точностью. Джессика Пегула поражает непоколебимой стабильностью. Паула Бадоса преодолевает в борьбе каждую бурю. Мирра Андреева делает свой прорыв, юная и бесстрашная. Жасмин Паолини зажигает корт огнем и отвагой. Елена Рыбакина сдержанна и смертоносна. Наоми Осака откровенно рассказала о борьбе вне корта и все равно продолжила выходить на него. Винус и Серена Уильямс сломали барьеры, а затем – били рекорды.

Игра полна историй. О величии. О борьбе. О достоинстве под давлением. И все же многие предпочитают не смотреть. Не слушать. Не переживать.

Но вера не обязательна. Разрешение не требуется. Уважение могут отложить, но прогресс не ждет.

Поэтому когда заголовки говорят «никто не смотрит», вспомни: полные трибуны никогда не входили в их нарратив. Когда рассказывают, что «слишком легко», присмотрись: нужно было годы, чтобы выигрывать так быстро. А когда кто-то говорит, что женщины не играют мощно, то посмотри еще раз и на этот раз будь честным.

Игра не просит, чтобы ее увидели. Она уже сияет.

Никто не отрицает величия мужского тенниса. Ожесточенные битвы, наследие, магия под давлением. Но чествование одной стороны спорта не должно означать игнорирование другой. Женский теннис давно создает свое наследие громко, блестяще, и слишком долго без полного признания.

С уважением – игрок, который выбрал эту ракетку из страсти и чтит каждую женщину, борющуюся за свое место на корте».

btu.org.ua