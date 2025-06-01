Ф3: Рафаэль Камара одержал третью победу в сезоне

Рафаэль Камара одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Барселоне. Вместе с ним на подиум поднялись Теофиль Наэль и Алессандро Джусти.

В воскресенье утром в Барселоне светило солнце, и к моменту старта трасса прогрелась до +21С. Первый ряд стартовой решётки разделили между собой Рафаэль Камара и Никола Цолов, занимающие первое и второе места в личном зачёте, и это обещало интересную борьбу за победу.

Обладатель поула Камара уверенно стартовал, тогда как Цолов со своего второго места медленно тронулся с места и откатился на восьмую позицию. На второе место поднялся Лоренс ван Хёпен, на третье – Теофиль Наэль.

Хорошо стартовал Туукка Тапонен, поднявшийся на четвёртую позицию. Сантьяго Рамос, финишировавший вторым в субботнем спринте, откатился в конец пелотона и вернулся в боксы после того, как повредил машину, подпрыгнув по поребрике во втором повороте.

На третьем круге из двадцати пяти в четвёртом повороте столкнулись Роман Билински и дебютант AIX Racing Хосе Гарфиас. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Рестарт был дан на восьмом круге. Первая тройка сохранила позиции, а в борьбе за четвёртое место в первом повороте Мартиниус Стенсхорн опередил Тапонена. На пустой трассе Камара начал отрываться от пелотона и показал лучший круг.

На девятом круге Тапонен неожиданно потерял скорость и откатился на последнее место. Финн смог стабилизировать скорость и продолжить гонку.

На одиннадцатом круге Алессандро Джусти атаковал Стенсхорна на стартовой прямой и поднялся на четвёртое место. К пятнадцатому кругу Стенсхорна догнал Никола Цолов, который постепенно отыгрывался после неудачного старта.

На семнадцатом круге на стартовой прямой Цолов провёл атаку на Стенхсорна и вышел на пятое место. На следующем круге Мартиниус потерял ещё одну позицию, пропустив Ивана Домингеса.

Позади них в первом повороте Никола Лакорте атаковал Брандо Бадоера и на торможении перед первым поворотом врезался в гонщика Prema. Лакорте продолжил гонку и получил 10-секундный штраф, а Бадоер остался в гравии. На трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

Гонка возобновилась на двадцать первом круге. Наэль атаковал ван Хёпена в первом повороте и на выходе из второго вышел вперёд на второе место. На последнем круге в борьбе за третье место ван Хёпена обогнал Джусти.

Рафаэль Камара уверенно довёл гонку до третьей победы в сезоне и ещё больше увеличил свой отрыв от преследователей. Второе место Теофиля Наэля стало его лучшим результатом в карьере. Алессандро Джусти, участник Гоночной академии Williams, впервые поднялся на подиум. Никола Цолов финишировал пятым.

Шестой этап сезона Формулы 3 пройдёт 27-29 июня в австрийском Шпильберге.

Пилот Команда Круги 1. Р.Камара Trident 25 2. Т.Наэль Van Amersfoort Racing 25 3. А.Джусти MP Motorsport 25 4. Л.ван Хёпен ART Grand Prix 25 5. Н.Цолов Campos Racing 25 6. И.Домингес Van Amersfoort Racing 25 7. Т.Трамниц MP Motorsport 25 8. Н.Стромстед Trident 25 9. М.Стенсхорн Hitech TGR 25 10. Д.Уортон ART Grand Prix 25 11. К.Вуазен Rodin Motorsport 25 12. Т.Интрафувасак Campos Racing 25 13. Л.Шарп Rodin Motorsport 25 14. Б.дель Пино MP Motorsport 25 15. Ч.Вурц Trident 25 16. К.Хо DAMS Lucas Oil 25 17. М.Загазета DAMS Lucas Oil 25 18. Н.Леон Prema Racing 25 19. Т.Тапонен ART Grand Prix 25 20. У.Угочукву Prema Racing 25 21. Ж.Си Hitech TGR 25 22. Д.Карраскедо Hitech TGR 25 23. М.Боя Campos Racing 25 24. Н.Маринанджели AIX Racing 25 25. Б.Бенавидес AIX Racing 25 26. Н.Лакорте DAMS Lucas Oil 24 -. Б.Бадоер Prema Racing 17 -. Р.Билински Rodin Motorsport 2 -. Х.Гарфиас AIX Racing 2 -. С.Рамос Van Amersfoort Racing 1

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