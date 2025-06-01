Ф3: Рафаэль Камара одержал третью победу в сезоне

Рафаэль Камара одержал победу в воскресной гонке Формулы 3 в Барселоне. Вместе с ним на подиум поднялись Теофиль Наэль и Алессандро Джусти.
В воскресенье утром в Барселоне светило солнце, и к моменту старта трасса прогрелась до +21С. Первый ряд стартовой решётки разделили между собой Рафаэль Камара и Никола Цолов, занимающие первое и второе места в личном зачёте, и это обещало интересную борьбу за победу.
Обладатель поула Камара уверенно стартовал, тогда как Цолов со своего второго места медленно тронулся с места и откатился на восьмую позицию. На второе место поднялся Лоренс ван Хёпен, на третье – Теофиль Наэль.
Хорошо стартовал Туукка Тапонен, поднявшийся на четвёртую позицию. Сантьяго Рамос, финишировавший вторым в субботнем спринте, откатился в конец пелотона и вернулся в боксы после того, как повредил машину, подпрыгнув по поребрике во втором повороте.
На третьем круге из двадцати пяти в четвёртом повороте столкнулись Роман Билински и дебютант AIX Racing Хосе Гарфиас. На трассу выехал автомобиль безопасности.
Рестарт был дан на восьмом круге. Первая тройка сохранила позиции, а в борьбе за четвёртое место в первом повороте Мартиниус Стенсхорн опередил Тапонена. На пустой трассе Камара начал отрываться от пелотона и показал лучший круг.
На девятом круге Тапонен неожиданно потерял скорость и откатился на последнее место. Финн смог стабилизировать скорость и продолжить гонку.
На одиннадцатом круге Алессандро Джусти атаковал Стенсхорна на стартовой прямой и поднялся на четвёртое место. К пятнадцатому кругу Стенсхорна догнал Никола Цолов, который постепенно отыгрывался после неудачного старта.
На семнадцатом круге на стартовой прямой Цолов провёл атаку на Стенхсорна и вышел на пятое место. На следующем круге Мартиниус потерял ещё одну позицию, пропустив Ивана Домингеса.
Позади них в первом повороте Никола Лакорте атаковал Брандо Бадоера и на торможении перед первым поворотом врезался в гонщика Prema. Лакорте продолжил гонку и получил 10-секундный штраф, а Бадоер остался в гравии. На трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.
Гонка возобновилась на двадцать первом круге. Наэль атаковал ван Хёпена в первом повороте и на выходе из второго вышел вперёд на второе место. На последнем круге в борьбе за третье место ван Хёпена обогнал Джусти.
Рафаэль Камара уверенно довёл гонку до третьей победы в сезоне и ещё больше увеличил свой отрыв от преследователей. Второе место Теофиля Наэля стало его лучшим результатом в карьере. Алессандро Джусти, участник Гоночной академии Williams, впервые поднялся на подиум. Никола Цолов финишировал пятым.
Шестой этап сезона Формулы 3 пройдёт 27-29 июня в австрийском Шпильберге.
|Пилот
|Команда
|Круги
|1. Р.Камара
|Trident
|25
|2. Т.Наэль
|Van Amersfoort Racing
|25
|3. А.Джусти
|MP Motorsport
|25
|4. Л.ван Хёпен
|ART Grand Prix
|25
|5. Н.Цолов
|Campos Racing
|25
|6. И.Домингес
|Van Amersfoort Racing
|25
|7. Т.Трамниц
|MP Motorsport
|25
|8. Н.Стромстед
|Trident
|25
|9. М.Стенсхорн
|Hitech TGR
|25
|10. Д.Уортон
|ART Grand Prix
|25
|11. К.Вуазен
|Rodin Motorsport
|25
|12. Т.Интрафувасак
|Campos Racing
|25
|13. Л.Шарп
|Rodin Motorsport
|25
|14. Б.дель Пино
|MP Motorsport
|25
|15. Ч.Вурц
|Trident
|25
|16. К.Хо
|DAMS Lucas Oil
|25
|17. М.Загазета
|DAMS Lucas Oil
|25
|18. Н.Леон
|Prema Racing
|25
|19. Т.Тапонен
|ART Grand Prix
|25
|20. У.Угочукву
|Prema Racing
|25
|21. Ж.Си
|Hitech TGR
|25
|22. Д.Карраскедо
|Hitech TGR
|25
|23. М.Боя
|Campos Racing
|25
|24. Н.Маринанджели
|AIX Racing
|25
|25. Б.Бенавидес
|AIX Racing
|25
|26. Н.Лакорте
|DAMS Lucas Oil
|24
|-. Б.Бадоер
|Prema Racing
|17
|-. Р.Билински
|Rodin Motorsport
|2
|-. Х.Гарфиас
|AIX Racing
|2
|-. С.Рамос
|Van Amersfoort Racing
|1