Индиана обыграла Нью-Йорк и вышла в финал НБА

Пэйсерс в решающей серии встретятся с Оклахома-Сити

Индиана Пэйсерс обыграла Нью-Йорк Никс в шестом матче полуфинальной серии Национальной баскетбольной ассоциации — 125:108.

Пэйсерс методично наращивали перевес в течение всей встречи. Решающей стала третья четверть, которую хозяева выиграли с перевесом в 11 очков.

Индиана стала победительницей Восточной конференции НБА. Пэйсерс закрыли серию в шести матчах — 4:2.

В финале НБА Индиана встретится с Оклахомой. Тандер в пяти матчах обыграла Миннесоту в финале плей-офф Западной конференции. Первый матч решающей серии запланировал в Оклахома-Сити 6 июня.

НБА. Полуфинал. 6-й матч

Индиана Пэйсерс — Нью-Йорк Никс — 125:108 (25:24, 33:30, 34:23, 33:31)

Счет в серии — 4:2

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