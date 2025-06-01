Сенсация в Лас-Вегасе. Временный чемпион мира потерял титул WBA

Getty Images/Global Images Ukraine. Кайлеб Плант

В ночь на 1 июня на арене «Michelob Ultra Arena» в американском Лас-Вегасе состоялся вечер бокса от промоутера Тома Брауна.

Главным событием вечера стал бой во втором среднем весе (до 76,2 кг) – на ринге встретились временный чемпион мира Кайлеб Плант (23–2, 14 КО) из США и мексиканец Хосе Армандо Ресендис (15–2, 11 КО).

Боксеры начали бой с осторожной разведки – Плант владел центром ринга, прессинговал оппонента, тот в ответ неплохо двигался на ногах и периодически наносил удары по корпусу.

В шестом раунде Ресендис неожиданно достал американца правым оверхэндом и бросился добивать, но гонг спас чемпиона от нокдауна. Во второй половине боя мексиканец полностью перевернул ситуацию на ринге – был намного быстрее и точнее. У обладателя титула начались серьезные проблемы, он пропускал слишком много тяжелых ударов.

По итогам 12 раундов судьи зафиксировали сенсационную победу Хосе Армандо, успех которого оценивался перед боем в 12.00 (у соперника было 1.05). Плант потерял титул временного чемпиона.

Хосе Армандо Ресендис (Мексика) – Кайлеб Плант (США) – SD 12 (116:112, 115:113, 112:116)

sport.ua