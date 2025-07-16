Два очка Скапинцева помогли Портленду обыграть Нью-Орлеан в Летней лиге НБА

Портленд завершит турнир поединком против Хьюстона в ночь на 18 июля

Портленд Трэйл Блэйзерс обыграл Нью-Орлеан Пеликанс (93:87) в Летней лиге НБА.

Украинский центровой Портленда Дмитрий Скапинцев провел на площадке чуть более 13 минут, записав на свой лицевой счет два очка и три подбора.

Для Портленда эта победа в Летней лиге НБА стала второй за три проведенных поединка. В турнирной таблице он располагается на 10-й позиции.

Напомним, что на турнире выступает еще один украинец — защитник Бостона Максим Шульга. Селтикс завершат Летнюю лигу игрой с Лос-Анджелес Лейкерс, а Портленд в заключительном туре встретится с Хьюстон Рокетс. Обе игры пройдут в ночь на 18 июля.

Летняя лига НБА

Нью-Орлеан Пеликанс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 87:93 (11:19, 23:24, 28:15, 25:35)

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