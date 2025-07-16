Александр УСИК: «Дюбуа может это сделать. Значит, такова воля Божья»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO украинец Александр Усик высказался о реванше с британским супертяжеловесом Александром Усиком.

«Повторит ли Дюбуа удар ниже пояса в реванше? Да, это возможно, если это произойдет, то значит такова воля Божья. Но я не вспоминаю прошлое, не вспоминаю бои с Фьюри, с Гасиевым, я смотрю только вперед», – сказал Усик.

Напомним, что реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua