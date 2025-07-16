Украинский контекст в играх представителей Боснии и Герцеговины. Об ответных матчах первого квалификационного раунда ЛК

Первый квалификационный раунд Лиги конференций – это 48 команд, разделенных на 24 игровых противостояния. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций, проигравшие попрощаются с еврокубками.

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций состоялись неделю назад. Ответные матчи сыграют 16-го и 17-го июля 2025-го года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Так сложилось, что в матчах двух представителей Боснии и Герцеговины будет украинский контекст. Во-первых, игра с участием "Бораца" – там будет определяться соперник для "Полесья" во втором квалификационном раунде. Первая игра закончилась откровенно шокирующим с точки зрения футбольной логики результатом – поражением "Бораца" дома 1:4 от представителя Андорры. Сенсация – это мягко сказано, но есть убеждение, что здесь еще далеко не все решено.

17.07.2025

"Санта-Колома" (Андорра) 19:00 "Борац“"(Босния и Герцеговина) (первый матч – 4:1) – определяется соперник "Полесья" (Украина) во втором квалификационном раунде Лиги конференций.

Другой матч с участием боснийцев интересен нам с точки зрения борьбы за лучшие позиции Украины в Таблице коэффициентов. "Железничар" после первой серии противостояния с "Копером" имеет рабочие шансы выбить представителя конкурента Украины из еврокубков.

(выгодна победа команды, которая выделена жирным)

17.07.2025

"Копер" (Словения) 20:30 "Железничар" (Босния и Герцеговина) (первый матч – 1:1).

Не выпускаем из поля зрения те игровые пары, в которых определяются соперники представителей Ассоциаций, с которыми Украина борется в Таблице коэффициентов.

17.07.2025

ХИК (Финляндия) 19:00 НСИ Рунавик (Фарерские острова) (первый матч – 0:4) – определяется соперник "Арды" (Болгария); "Пюник" (Армения) 19:00 "Тре Фиори" (Сан-Марино) (первый матч – 0:1) – определяется соперник "Дьёра" (Венгрия); КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:45 СИК (Финляндия) (первый матч – 2:1) – определяется соперник "Раднички 1923" (Сербия).

В этом контексте нас должна была бы интересовать и пара "Урарту" (Армения) – "Неман" (Беларусь), но ее победитель не сыграет со словацким ДАК 1904, а сразу выйдет в третий квалификационный раунд. Ведь представитель Словакии отстранен от еврокубков.

ОСТАЛЬНЫЕ МАТЧИ:

16.07.2025

"Ауда" (Латвия) 19:00 "Ларн" (Северная Ирландия) (первый матч – 0:0).

17.07.2025

"Даугава" (Литва) 18:00 "Влазния" (Албания) (первый матч – 1:0); "Торпедо" (Кутаиси, Грузия) 19:00 "Ордабасы" (Казахстан) (первый матч – 3:4); "Дила" (Грузия) 19:00 "Расинг" (Люксембург) (первый матч – 2:1); "Флора" (Эстония) 19:00 "Валюр" (Исландия) (первый матч – 0:3); "Торпедо-БеЛАЗ" (Беларусь) 19:00 "Работнички" (Северная Македония) (первый матч – 3:0); "Хегельман" (Литва) 19:00 "Сент-Патрикс" (Ирландия) (первый матч – 0:1); "Пайде" (Эстония) 19:30 "Мегпайс" (Гибралтар) (первый матч – 3:2); "Пенибонт" (Уэльс) 20:00 "Кауно Жальгирис" (Литва) (первый матч – 0:3); "Хаверфордвест" (Уэльс) 20:00 "Флориана" (Мальта) (первый матч – 1:2); "Силекс" (Северная Македония) 20:00 "Дечич" (Черногория) (первый матч – 0:2); "Петрокуб" (Молдова) 20:00 "Биркиркара" (Мальта) (первый матч – 0:1); "Дюделанж" (Люксембург) 20:00 "Атлетик Эскальдес" (Андорра) (первый матч – 0:2); "Неман" (Беларусь) 21:00 "Урарту" (Армения) (первый матч – 2:1); "Партизани" (Албания) 21:00 "Нымме Калью" (Эстония) (первый матч – 1:1); "Динамо" (Брест, Беларусь) 21:30 "Сутьеска" (Черногория) (первый матч – 2:1); "Клифтонвил" (Северная Ирландия) 21:45 "Сент-Джозеф" (Гибралтар) (первый матч – 2:2); "Викингур" (Исландия) 21:45 "Малишева" (Косово) (первый матч – 1:0); "Ла Фиорита" (Сан-Марино) 22:00 "Вардар" (Северная Македония) (первый матч – 0:3).

www.ua-football.com