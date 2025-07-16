Гштаад. Гоффен прервал серию поражений, два игрока выиграли дебютные матчи в Туре

Результаты матчей первого круга на турнире ATP 250 в Швейцарии



Гштаад, Швейцария • 14-20 июля • грунт • €622,850

Действующий чемпион: Маттео Берреттини (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Доминик Штрикер (Швейцария, WC) – Пьер-Юг Эрбер (Франция) 4:6, 6:4, 6:2

Хуан Мануэль Серундоло (Аргентина) – Ян-Леннард Штруфф (Германия) 6:3, 3:6, 6:3

Давид Гоффен (Бельгия, 6/WC) – Мартин Ландалусе (Испания) 7:6(2), 6:3

Роман Андрес Бурручага (Аргентина) – Далибор Сврчина (Чехия) 6:3, 6:1

Камил Майхшак (Польша) – Теренс Атман (Франция) 6:4, 3:6, 6:2

Игнасио Бусе (Перу, Q) – Ласло Джере (Сербия, 5) 7:6(4), 1:6, 6:4

Франческо Пассаро (Италия, Q) – Артур Риндеркнех (Франция, 8) 6:1, 7:5

Джером Ким (Швейцария, WC) – Кальвин Эмери (Франция, Q) 7:5, 4:6, 7:5

Артур Казо (Франция) – Николоз Басилашвили (Грузия) 4:6, 7:6(6), 7:6(5)

Франсиско Комесанья (Аргентина, 7) – Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) 6:3, 6:4

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Карлос Табернер (Испания) 1:6, 6:2, 7:6(5)

Александр Шевченко (Казахстан) – Стэн Вавринка (Швейцария) 6:3, 6:2

Доминик Штрикер одержал первую победу в основной сетке турнира ATP с октября прошлого года, когда выиграл один матч в Базеле.

Давид Гоффен выиграл матч впервые за три месяца и прервал серию из трех поражений в официальных матчах.

Игнасио Бусе и Джером Ким (на фото) записали в свой актив первые победы в основной сетке соревнований на уровне Тура. Для обоих игроков это второе участие на турнире ATP: чилиец играл в этом году в Сантьяго, а швейцарец – в прошлом сезоне в Базеле.

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