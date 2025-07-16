Д’Амброзио: Цель – добиться большей стабильности

Заместитель руководителя команды Ferrari Жером Д’Амброзио рассказал о задачах команды при дальнейших обновлениях SF-25 после позитивного шага в Австрии.

Жером Д’Амброзио: «Наша цель – добиться от машины большей стабильности, лучшей корреляции с аэродинамической трубой, с компьютерами CFD.

Мы стремимся улучшить баланс, чтобы помочь гонщикам, это влияет и на результаты, хотя не всегда можно предсказать, какими они окажутся на трассе.

Есть разные аспекты баланса, в том числе предпочтения гонщика, стиль его пилотирования, ощущения за рулём – всё это нужно принять во внимание, чтобы сделать машину в целом более эффективной.

У нас есть объективные показатели и объективные цели относительно того, как повысить эффективность машины».

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