Александр УСИК: «То, что сказал обо мне Чисора – правда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик – Даниель Дюбуа

Украинский боксер Александр Усик ответил на вопросы журналистов накануне боя за звание абсолютного чемпиона мира, который состоится 19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее бывший соперник Усика – Дерек Чисора – сказал, что украинца тяжело побить из-за его скорости и мастерства.

«То, что сказал обо мне Чисора – правда. Мне голову не разбить. Все только и делают, что говорят о своих ударах или их силе. Я просто жду своего часа. Я просто жду, когда прозвенит гонг и рефери скажет: «Бокс!».

Мозг и тело – это одно и то же. Если у вас есть мозг, но нет физической формы, это плохо. Если у вас отличная подготовка, но слабый мозг, – это тоже плохо.

Когда вы занимаетесь тренировками, вам должно быть больно. Вам нужно через это пройти, выдержать психологическую нагрузку. Моя мама всегда говорит: «Алекс, пожалуйста, будь осторожен с ударами соперников». Она сказала мне носить большой протектор для паха, когда я готовлюсь к бою», – подытожил Усик.

Усика больше не будут бить в пах? Неожиданное заявление от Фрэнка Уоррена

sport.ua