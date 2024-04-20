Барбоса рискует в бою с Маккомбом. Ирландец может стать сюрпризом

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Барбоса и Шон МаКомб

21 апреля в Нью-Йорке, США в андеркарде чемпионского поединка между Райаном Гарсией и Девином Хейни, свой второй бой в 2024 году проведет 32-летний американец Арнольд Барбоса (29-0, 11 КО). Он встретится с 31-летним ирландцем Шоном Маккомбом (18-1, 5 КО).

Предварительно кажется, что это довольно непонятный оппонент для Барбосы. Малоизвестный, не звездный и вообще Арнольду пора выходить на кого-то более интересного. И последние утверждения действительно верны. Но с высказываниями о том, что Маккомб – непонятно кто и не несет никакой угрозы, нужно быть осторожнее. Возможно, все не так просто.

Барбоса давно должен бороться за чемпионство. Еще немного, и его карьера закончится без всякого шанса

Странная карьера у американца. Однозначно можно сказать, что он талантливый спортсмен. Умный в ринге, техничный, с хорошим чувством соперника и момента. Смотреть на его бокс приятно, потому что это классика бокса.

Вместе с тем, с кем бился Арнольд? Даниэлито Зорриллья. Хосе Педраса не в лучшей форме. Майк Альварадо еще в 2019 году. Несколько хорошо обученных середняков. И все.

Непонятно, чего хотят от него промоутеры. По уровню бокса, по навыкам этот парень реально может претендовать на чемпионство. Даже в столь конкурентной весовой категории, как первая полусредняя.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Барбоса

И это точно не та ситуация, когда боксера берегут и развивают, потому что его денежное время наступит позже. Очевидно, что Барбоса – не суперзвезда и никогда ею не станет. Хороший боксер, не более того. Такие могут раскрутиться только потому, что побеждают более громкие имена. Однако такие имена Арнольд не получает.

О ком только в последнее время ни говорили. Здесь был и возможный бой против Теофимо Лопеса среди обсуждаемых. И кто угодно. В итоге имеем Маккомба.

А перед этим был Ксолиани Ндонгени. Тоже хороший боксер, с крепкой головой и отличными навыками. По-настоящему классное испытание. Но не тогда, когда тебе 32 года, тебя сватают чемпионам, а ты выходишь биться против него. Странно это все.

Сейчас против Барбосы выйдет Шон Маккомб. И это риск, потому что можно проиграть не звезде и продать свой талант за бесценок. Не сказать, чтобы раньше Арнольд рисковал стать мегазвездой. В случае поражения ирландцу эти шансы снизятся еще больше.

А шансы на поражение есть. Маккомб – малоизвестный широкой публике боксер, но от этого он хуже боксировать не начинает. Так уж сложилось, что абсолютно всю карьеру, кроме одного поединка в 2018 году, Шон пробоксировал в Великобритании. Но там успел показать себя, как очень неудобный оппонент.

Даже последний поединок в декабре 2023 против Сэма Максвелла. Опытный, отличный соперник. Да, после поражения, но уровень Максвелла очень солидный. Все свелось к тому, что Сэм весь бой пытался найти соперника ударом, но так и не поймал.

Маккомб – очень подвижный парень. Постоянно крутится, рвет дистанцию, сближается и снова разрывает расстояние между собой и оппонентом. Добавляем сюда еще и то, что Шон – левша. Неудобство на неудобстве. Хороший боксер. Классный тест для Барбосы. Да и для Маккомба тоже. Но странно видеть против Арнольда именно этого парня.

Для Шона этот бой может стать, если не выигрышным билетом, то огромным шагом вперед. Все же Барбоса, пусть и не суперзвезда, но имя узнаваемое. Не зря его называют одним из главных претендентов на титул последние несколько лет. Его победы не удивляют, а вот поражение всколыхнет фанатов. Те заинтересуются, захотят посмотреть, кто там разобрался с Арнольдом. Вот вам и билет для Маккомба.

Что даст Барбосе возможная победа? Ничего. В плане медийности вообще. Выхода на британский рынок не получить – Шон не звезда, а бой в Нью-Йорке состоится. Спортивный опыт – да. Стоит ли он этого риска? Вопрос отличный.

Кто фаворит?

Американец с большим отрывом. На Арнольда Барбосу можно поставить с коэффициентом 1.10. На его оппонента – с коэффициентом 6.20.

Логично, что букмекеры не верят в победу гостя. Во-первых, ирландец в США. Кто будет отдавать ему победу в близком бою, в случае чего? Разве только вдруг на этом вечере бокса проснется адекватность, а не какие-то денежные планы промоутеров.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арнольд Барбоса

Во-вторых, могло показаться в течение текста, что Маккомб – чуть ли не лучший боксер, чем Барбоса. Это, безусловно, неправда. Шон – хороший боксер. Но Арнольда не просто так сватают в чемпионы или хотя бы претенденты. Ему не хватает только мощного удара. Он сильный, но не более того.

Во всем остальном, Барбоса – топовый боец. Умно двигается, разумно атакует. Может включаться в моментах так, что забивает даже очень крепких оппонентов. Ндонгени не даст соврать.

Американец умеет резать углы. Это, конечно, не Геннадий Головкин, но для боя против Маккомба должно хватить. Держать дистанцию и держать на ней оппонента – тоже.

Раньше мы говорили только о непонятных рисках. Ведь поединок должен получиться по-спортивному интересным. Поймать ирландца непросто, закрыть в углу или возле канатов – тоже. Тот может перестучать с дистанции и перебегать Барбосу. А Арнольд от этого боя ничего не получит, кроме денег.

Вместе с этим, хочется надеяться, что это последняя серия противостояний против малоизвестных имен для Барбосы. Он уже перерос все эти бои. А в таком случае есть риск пострадать в самый неожиданный момент, утратив мотивацию.

До конца года хочется видеть его против Хейни (или Райана), Теофимо или другого чемпиона. Исаак Круз или тот же Субриэль Матиас – тоже классные варианты. Арнольд Барбоса достоин таких противостояний.

sport.ua