Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Президент международной боксерской ассоциации (IBA) и гражданин страны 404 Умар Кремлев высказался о предстоящем поединке украинского боксера Александра Усика против британца Тайсона Фьюри.

– Давайте вспомним противостояние Фьюри и Уайлдера. Вы же видели разницу между первым и вторым их поединком. Так что Фьюри сейчас выигрывает в реванше. Фьюри просто тогда как всегда недооценил, а сейчас он подготовится. Он одиозный и смелый. Не сомневаюсь, что он победит.

– А как вы смотрите на теоретическое проведение поединка между Усиком и абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе россиянином Бетербиевым? Эти боксеры трижды встречались по любителям, и счет в их противостоянии 2:1 в пользу Усика.

– Это было бы очень интересно. Усик привык яйца постоянно держать, когда бьют ему по печени. Видимо, сверху вниз вылетает у него. Что на Олимпиаде притворялся… Причем это повторялось, что с Бетербиевым, что с Егором Мехонцевым. Вспомните бой Усика с Даниэлем Дюбуа, когда был удар по корпусу, а он то же самое выполнил. Видимо, опытный в этом. Я понял, почему он часто говорит о футболе. Там футболистов тоже еще не трогали, а они кричат и падают. Здесь так же. Видимо, опыт оттуда взял.

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В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113. Бой-реванш состоится 21 декабря.

sport.ua