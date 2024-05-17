5 лучших поединков Александра Усика

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18 мая в Саудовской Аравии состоится поединок между чемпионом WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александром Усиком (21-0, 14 КО) и чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). На кону будет стоять статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это главный бой в карьере обоих спортсменов.

Мы подобрали пятерку лучших поединков в карьере Александра Усика.

Усик против Фьюри – поединок 50 на 50. Легендарный бой за абсолюта

Кшиштоф Гловацки

Когда: 17 сентября 2016 года

Результат: победа Усика решением судей

sportowy24.pl

Первое крупное выступление в карьере украинского спортсмена. Это первый бой за титул чемпиона мира от Александра Усика. Украинец прилетел в Польшу, чтобы встретиться с чемпионом, который еще ни разу не проигрывал. В плане судейства Польша – страна чуть ли не хуже Великобритании. Кому там нужна была победа Усика?

Однако все сложилось прекрасно. Александр создал условия для того, чтобы судьи не смогли отдать победу куда-то не туда. Усик доминировал, классно двигался, разбивал соперника с дистанции и не давал ничего сделать при сближении. Настоящая школа бокса от украинца.

Марко Хук

Когда: 9 сентября 2017 года

Результат: победа Усика техническим нокаутом

Sky Sports

Александр Усик выбрал этого соперника сам. Несмотря на то, что перед поединком была жеребьевка, Хук вышел на украинца именно из-за решения Усика.

Александр имел право быть первым, кто будет выбирать оппонента – он выбрал Марко. И это был очень разумный выбор. Хук все еще носил имя и не считался полным пенсионером. Но при этом не был слишком опасен, как в лучшие годы. Следует сказать, что не факт, что хоть когда-то немец был бы слишком опасен для Александра.

Это был первый поединок, когда Усик показал, что нападать на него до боя не стоит. Марко толкнул украинца и зашел с оскорблений. Вывести украинца из себя не вышло. А получилось только добавить мотивации боксировать лучше и результативнее.

Хук был разбит в каждом раунде, а в десятом раунде не выдержал не он, а рефери. Третий в ринге схватил Марко Хука и отбросил в сторону, а Усику сказал: «Хватит, иди отсюда».

Мурат Гассиев

Когда: 21 июля 2018 года

Результат: победа Усика решением судей

Getty Images/Global Images Ukraine

Шансы перед выступлением против Гассиева расценивались букмекерами, как пятьдесят на пятьдесят. Усик в полуфинале едва прошел Майриса Бриедиса. Гассиев же нокаутировал кубинца Юниера Дортикоса.

Но в ринге все вопросы были закрыты. Усик показал, что порядок бьет любой класс нокаутера. Гассиев целился, пытался достать соперника. Ничего не удавалось. Еще перед серединой поединка Мурат сказал, что не может нащупать свою дистанцию и темп боя.

Он так и не смог нащупать ничего. Усик разбил соперника. Держал на дистанции, набрасывал удар за ударом и доминировал. А после двенадцати раундов стал первым в истории Украины абсолютным чемпионом мира.

Тони Беллью

Когда: 10 ноября 2018 года

Результат: победа Усика нокаутом

Getty Images/Global Images Ukraine

Следующий бой против Гассиева мог быть в супертяжелом весе. Усику даже подобрали соперника – британца Тони Беллью. Но он не захотел.

Тони, понимая шанс, согласился сразиться с украинцем только в рамках тяжелой весовой категории. Карьера подходила к завершению, но тотального спада Беллью еще не было. Он был уверен, что сделает вес и победит украинца.

«Давайте не будем забывать, чего нет у Александра Усика – удара, который может выключить свет в любую секунду», – говорил Белью.

И стартовые раунды Тони провел действительно здорово. Он очень нестандартный боец, являющийся именно скорее бойцом, чем боксером. Сражался с Усиком, остро контратаковал. А потом Александр подобрал ключи.

Когда украинец начал попадать, ощущения британца от происходящего изменились. Потом Усик попадал еще и еще. А потом и нокаутировал соперника. Жестко положил того спиной на канаты.

Энтони Джошуа

Когда: 25 сентября 2021 года

Результат: победа Усика решением судей

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Следует больше отметить все же первый поединок. Второй был выигран на мастерстве и морально-волевых качествах. А в первом был именно крутой бокс.

Усик впервые в карьере выходил на ринг аутсайдером. Соперник имел преимущество в физической силе, в антропометрии, в месте поединка и перспективах, поскольку дальше должна быть встреча с Тайсоном Фьюри.

Усик никого не удивил после перехода в супертяжелый вес, а многие переживали за него после боя с Дереком Чисорой. И что мы увидели в итоге?

Первый бой – это та же школа бокса. Не такая тотальная, как в поединке против Мурата Гассиева. Но все же очень уверенная победа украинского чемпиона.

sport.ua