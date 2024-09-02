«Он может победить его трижды за вечер». Сондерс – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Билли Джо Сондерс поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Не думаю, что кто-то сможет перебоксировать Усика. Однако Тайсон может его победить трижды за вечер, если будет придерживаться плана на бой. Усика легко победить, Тайсону надо использовать свои габариты. Он должен использовать свои преимущества по-максимуму, если он хочет победить этого парня», – сказал Сондерс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua