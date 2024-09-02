Севилья хочет усилить линию атаки бывшим игроком мадридского Атлетико и Барселоны

Впрочем, есть серьезные финансовые преграды для реализации этого подписания

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

"Севилья" провела трансферное окно, задыхаясь от лимита зарплат и невозможности заработать на своих игроках, за исключением Эн-Несири. Когда уход Окампоса будет окончательно оформлен, в команде останутся два чистых вингера, такие, как Эджуке и Лукебакио. "Нервионцы" ищут возможности усилить свою атакующую зону и обратили внимание на Мемфиса Депая, который находится сейчас без клуба.

По информации Marca, "Севилья" хочет подписать нидерландского вингера, однако большой преградой остается его финансовые требования. Кроме того, бывший игрок мадридского "Атлетико" имеет лучшие экономические предложения от других клубов и "нервионцы" уже считают, что подписание 30-летнего игрока потребует немалых финансовых усилий, которые они не могут себе позволить. Окончательное решение по нидерландцу андалузцы примут в ближайшие дни.

Добавим, что в прошлом сезоне Мемфис Депай провел 31 матч, где отметился 9 голами и 2 ассистами.

www.ua-football.com