Динамо – Маккаби: Прогноз и где смотреть матч Лиги Европы

28 августа состоится ответный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором встретятся киевское Динамо и израильский Маккаби Тель-Авив. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Игра начнется в 21:00 по киевскому времени. Бесплатная трансляция будет проходить на канале 2+2 и платформе Киевстар ТВ.

Динамо Киев

После неудачного старта в еврокубках, Динамо Киев продолжает разочаровывать своих болельщиков. В квалификации Лиги чемпионов команда без проблем обыграла мальтийский Хамрун, выиграв оба матча с одинаковым счетом 3:0. Однако, в противостоянии с кипрским Пафосом киевляне оказались слабее: они проиграли оба матча с результатом 0:1 дома и 0:2 на выезде. Поражение от Пафоса не было случайным, соперник был сильнее, а в ответной игре у Динамо было много проблем в атаке и защиту.

В УПЛ ситуация у команды более стабильная — Динамо уверенно лидирует, одержав три победы из трех. Однако слухи о возможном увольнении главного тренера Александра Шовковского и внутренние конфликты в команде создают дополнительное напряжение. В такой ситуации будет крайне тяжело отыграть два мяча в ответной встрече. Несмотря на это, клубу нужно продолжать борьбу за Лигу Европы, хотя нынешняя форма скорее подходит для Лиги конференций.

Маккаби Тель-Авив

Израильский клуб также не смог пройти в Лигу чемпионов, уступив в квалификации Пафосу с общим результатом 1:1 на выезде и 0:1 дома, в том числе из-за удаления вратаря в ответном матче. В квалификации Лиги Европы Маккаби столкнулся с Хамруном и победил в обоих матчах — 2:1 в гостях и 3:1 дома.

На внутренней арене чемпионат еще не начался, однако Маккаби уже проиграл за национальный суперкубок, но выиграл один кубковый матч. В связи с угрозой безопасности клуб вынужден проводить свои домашние еврокубковые встречи на нейтральных полях. Маккаби — опытная команда, и они, вероятно, смогут удержать свою фору, добытую в первом матче.

Личные встречи

Первая встреча команд на нейтральном поле завершилась победой Маккаби с результатом 3:1. Израильская команда открыла счет на 12-й минуте, но Динамо быстро отыгралось в первом тайме. Во второй половине игры Вивчаренко получил красную карточку за грубый фол, и Маккаби в большинстве закрепил свое преимущество.

Прогноз

На ответную игру эксперты считают Динамо небольшим фаворитом, но ставить на киевлян нецелесообразно. Шансы на победу Динамо составляют 2,09, на ничью — 3,71, а на победу Маккаби — 3,23. Вероятно, матч будет сложным для украинской команды, и отыграть два мяча будет крайне тяжело. Один из возможных вариантов ставок — обмен голами за 1,71.

