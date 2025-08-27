"Верона" арендовала перспективного защитника у клуба из Чемпионшипа.

На официальном сайте "желто-синих" сообщается о том, что 23-летний Армель Белла-Кочап из "Саутгемптона" перешел в их команду на правах аренды с опцией выкупа. Как сообщалось ранее, аренда немецкого центрбека обойдется итальянскому клубу в 500 тысяч евро, а пункт выкупа игрока в соглашении составляет 7 миллионов евро.

Летом 2022 года "Саутгемптон" приобрел Армеля Белла-Кочапа за 12 миллионов евро из "Бохума". За это время немец сыграл 31 матч в составе английского клуба во всех турнирах, отличившись 2 ассистами.

