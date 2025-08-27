ВИДЕО. Неожиданный дуэт. Усик спел вместе со звездой украинской эстрады

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBF и WBO Александр Усик поразил фанатов во время благотворительного вечера, который он организовал вместе со своей женой.

Супруги устроили мероприятие, чтобы помочь детям из Николаева, которые из-за войны остались без родителей. Среди приглашенных гостей были известные украинские селебрити – Надя Дорофеева (DOROFEEVA), Monatik, DREVO, Андрей Бедняков и многие другие.

Вечер посетил и украинский певец, звезда отечественной эстрады Иво Бобул, который спел свой хит «Розмова з тобою». Во время исполнения песни Усик не выдержал, поднялся на сцену и спел вместе с артистом.

Поклонники Бобула и болельщики Усика в социальных сетях оставили множество комментариев, в которых признались, что не ожидали увидеть такой дуэт.

ВИДЕО. Александр Усик и Иво Бобул спели вместе на благотворительном ужине

sport.ua