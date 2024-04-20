Getty Images/Global Images Ukraine. Деревянченко и Вон Александер

В ночь 20 с 21 апреля в Бруклине, Нью-Йорк (США) пройдёт вечер бокса под эгидой промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

В андеркарде выйдут на ринг украинец Сергей Деревянченко (14–5, 10 KO) и американец Вон Александер (18–10–1, 11 KO). Бой пройдет в 10-раундовом формате.

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Главным событием шоу станет 12-раундовый поединок двух американцев: Девин Хэйни (31–0, 15 KO) против Райана Гарсии (24–1, 20 KO).

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC в первом полусреднем весе, которым владеет Хейни.

Деревянченко возвращается. Соперник – середняк, но это то, что нужно Сергею

Сергей Деревянченко – Вон Александер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотреть предварительный кард шоу, в том числе бой украинца, можно бесплатно на YouTube-странице Premier Boxing Chamoions.

Файткард шоу в Бруклине

sport.ua