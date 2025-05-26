Тайсон ФЬЮРИ: «Именно поэтому Усик – не особенный, видели, что тогда было?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Бывший двукратный чемпион мира британский боксер Тайсон Фьюри высказался об известном украинском супертяжеловесе Александре Усике.

«Будем честными, Усик – не особенный. Вы же видели, что было, я его дважды победил», – сказал Фьюри.

С Фьюри у Усика было два поединка – в прошлом году Александр дважды перебил «Цыганского короля». Оба зрелищных поединка прошли всю дистанцию.

Ранее Усик отреагировал на слова Даниэля Дюбуа на пресс-конференции, что он нанес точный удар в первом бою украинцу по корпусу.

sport.ua