Звезда OnlyFans Пейдж Ванзант дебютирует в боксе

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейдж Ванзант

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант готовится провести свой дебютный поединок в боксе.

Анонс боя появился в трансляции пресс-конференции Девина Хейни и Райана Гарсии на стриминге DAZN.

Сообщается, что Ванзант проведет поединок против Элли Брук на турнире Misfits 15, который назначен на 25 мая.

Отметим, что Ванзант ушла из UFC в 2020-м с результатом 5-4, после чего потерпела два поражения в кулачных боях. Сейчас она известна благодаря успешному профилю на OnlyFans.

Брук — интернет-знаменитость, которая имеет результат 4-1 в боксе. Она нокаутировала Эй Джей Банкер в профессиональном поединке в январе 2024 года.

sport.ua