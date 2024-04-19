И.о. министра спорта Бидный ответил на вопрос о возможном бойкоте Олимпиады со стороны Украины

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Исполняющий обязанности Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бидный ответил, на каком этапе находится вопрос допуска к международным соревнованиям россиян и белорусов и насколько актуальным является вопрос бойкота Олимпиады.

— До Олимпийских игр осталось менее ста дней. По вашему мнению, может ли измениться ситуация с допуском к соревнованиям "нейтральных" белорусов и россиян?

— Мы сегодня констатируем, что сборных России и Беларуси не будет на Олимпийских играх. В Париже будут какие-то люди в серой одежде со штампами под белым флагом. Им будет запрещено даже говорить о том, откуда они прибыли. В то же время даже их "нейтральность" для нас недопустима, ведь каждый из них — это агент гибридного влияния России в мире.

Сегодня мы видим, что Международный олимпийский комитет принимает довольно жесткие решения в отношении россиян и белорусов, ставя их в неудобные условия. Например, стоит вспомнить ситуацию, когда от соревнований отстранили российского борца Садулаева. Это доказывает, что МОК прислушивается к нам и делает правильные выводы. Ситуация не должна ухудшиться в будущем.

— "Нейтральность" россиян и белорусов — это максимум, которого сегодня может достичь Украина на спортивной арене?

— Да. Мы видим четкую позицию МОК по этому поводу. Стоит понимать, что эта организация является довольно консервативной. Хотя они и декларируют, что находятся "вне политики", но не могут не обращать внимания на те процессы, которые происходят в мире. МОК достаточно четко отреагировал на действия олимпийского комитета России, который включил в свой состав ячейки временно оккупированных территорий Украины. Мы видим, что сейчас на уровне некоторых федераций отстраняют от процессов принятия решений одиозных российских агентов влияния. Россия дискредитировала себя везде, поэтому даже МОК не может это игнорировать, но "нейтральность" сейчас — это максимум.

— В своих прошлых интервью вы не исключали возможность бойкота Украиной Олимпиады. Изменилось ли ваше мнение, имеет ли это смысл в нынешних условиях?

— Мы осознаем, насколько Украине важно выступить на Олимпиаде. Мы должны продемонстрировать миру свою силу и в очередной раз напомнить о себе, как о неотъемлемой части международного сообщества. Параллельно с тем, мы четко понимаем, что при определенных условиях украинские спортсмены могут отказаться от соревнований против россиян. Во всем должен быть предел. Человек, чьих близких убили россияне, не согласится выходить на одну арену со сторонниками войны. В этой ситуации невозможно соревноваться по правилам честной борьбы. В спорте высших достижений неотъемлемой частью является моральное состояние. Как будет чувствовать себя человек, которому придется бороться с теми, кто поддерживает войну, фактически поддерживает убийства украинцев? Это может закончиться трагически, поэтому мы и отсекаем российских адептов войны.

— Для эффективной точечной борьбы против россиян нам необходимо иметь своих представителей в международных федерациях. Вы отмечали, что у Украины фактически нет международных спортивных функционеров. Почему?

— Я предполагаю, что это советское наследие. Нам навязывали то, что мы часть "большой" страны. Эта местечковость передалась некоторым функционерам наших федераций. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что нам приходится помогать некоторым федерациям переводить официальные письма на английский язык. О каком институциональном развитии может идти речь в этой ситуации? Сейчас мы работаем над созданием программ обучения и развития федераций. Кроме того, консультируем наши федерации в вопросе вхождения отдельных членов в международные спортивные организации. Мы должны участвовать в формировании повестки дня, а не только реагировать на последствия решений, которые находятся вне нашего влияния.