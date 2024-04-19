Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 апреля

Украинские теннисисты в игровом расписании 19 апреля
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Кванджу (Южная Корея) | ATP Challenger 75 | хард
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
10:00 | Илья Марченко/Рикардас Беранкис (Украина/Литва) — И Че Мун/Сон Мин Кю (Южная Корея)
Бухарест (Румыния) | ATP 250 | грунт
Пары. Основная сетка. 1 круг
11:30* | Денис Молчанов/Фабрис Мартен (Украина/Франция) — Ллойд Гласспул/Жан-Жюльен Ройер (Великобритания/Нидерланды, 1)
Штутгарт (Германия) | WTA 500 | грунт
Основная сетка. 1/4 финала
19:30* | Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США, 3)
Руан (Франция) |WTA 250 | грунт
Основная сетка. 1/4 финала
20:30* | Ангелина Калинина (Украина, 3) — Мирра Андреева (-, 5)
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* — время начала матчей ориентировочное