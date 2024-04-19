Расписание. Где сыграют украинские теннисисты на турнирах ATP и WTA 19 апреля

Украинские теннисисты в игровом расписании 19 апреля

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Кванджу (Южная Корея) | ATP Challenger 75 | хард

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

10:00 | Илья Марченко/Рикардас Беранкис (Украина/Литва) — И Че Мун/Сон Мин Кю (Южная Корея)

Бухарест (Румыния) | ATP 250 | грунт

Пары. Основная сетка. 1 круг

11:30* | Денис Молчанов/Фабрис Мартен (Украина/Франция) — Ллойд Гласспул/Жан-Жюльен Ройер (Великобритания/Нидерланды, 1)

Штутгарт (Германия) | WTA 500 | грунт

Основная сетка. 1/4 финала

19:30* | Марта Костюк (Украина) — Коко Гауфф (США, 3)

Руан (Франция) |WTA 250 | грунт

Основная сетка. 1/4 финала

20:30* | Ангелина Калинина (Украина, 3) — Мирра Андреева (-, 5)

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* — время начала матчей ориентировочное

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