Ига Швёнтек: “Четвертьфинал против Пегулы однозначно станет для меня испытанием!

Польская теннисистка пркомментировала выход в четвертьфинал на US Open

О победе над Людмилой Самсоновой

“Я очень довольна своим выступлением. В начале мы играли, знаете, подача за подачей. Но я счастлива, что дождалась правильного момента и получила свой шанс на приеме и сделала брейк. А потом во втором сете я просто давила еще больше, очень уверенно. Поэтому я довольна счётом”.

О предстоящем матче против Джессики Пегулы

“С точки зрения тактики, я не могу многого сказать. Я только что пришла с корта. Но играть против Джесси это всегда непросто. Это, безусловно, будет тяжёлый матч, потому что она играет очень плоско, не придаёт вращений мячу. И тебе нужно приседать, отрабатывать с нижней точки. Наверное, она сейчас в хорошей форме, потому что выиграла так много матчей за последние недели. Поэтому этот поединок однозначно станет для меня испытанием.

Помню ли я наш матч здесь два года назад? Я помню разве что то, что это было впервые в том году, когда я почувствовала, что мяч слушается меня немного больше. А деталей игры я не помню. И даже счет я не вспомню. Сам матч я потом не смотрела, поэтому не могу многое рассказать, извините”.

btu.org.ua