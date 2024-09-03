Леонардо Форнароли продолжит карьеру в Формуле 2

Леонардо Форнароли, выигравший в минувшее воскресенье титул в Формуле 3, в следующем году продолжит карьеру в Формуле 2. Команда Invicta Racing подписала контракт с итальянским гонщиком на 2025 год.

Леонардо Форнароли: «Я рад отпраздновать титул в Формуле 3 новостью и переходе в Формулу 2 в следующем сезоне. За много лет, включая этот сезон, Invicta Racing доказала, что является одной из сильнейших команд Формулы 2. Я очень рад выступать за эту команду в 2025 году.

Я благодарен Trident за три последних года. Они действительно лучшие в Формуле 3. Перейти из лучшей команды Формулы 3 в лучшую команду Формулы 2 – это исполнение мечты».

Леонардо Форнароли стал первым гонщиком Формулы 2, чей контракт подтверждён на следующий сезон.

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