Монтойя: Боттас нужен на случай проблем с Антонелли

После расставания с Sauber, Валттери Боттас вернулся в Mercedes, заняв роль резервного и тест-пилота. Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что в этом случае в Mercedes решили подстраховаться на случай проблем с молодым Андреа Кими Антонелли…

Хуан-Пабло Монтойя: «В Mercedes называют Антонелли «следующим Максом Ферстаппеном», но если он не оправдает ожиданий, команде придётся непросто. Я считаю, что они вернули Боттаса, чтобы подстраховаться на случай, если у Антонелли что-то не получится, и он это знает».

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