В Alpine объявили об очередных увольнениях и реформах

В Alpine F1 объявили об изменении структуры инженерного департамента команды, руководить которым будут три технических директора вместо одного.

Мэтт Харман, занимавший этот пост до последнего времени, а также Дирк де Бир, возглавлявший отдел аэродинамики, с должностей смещены – как сообщает пресс-служба Alpine, это стало следствием неудовлетворительных результатов в 2023 году.

Роль технического директора, который отвечает за общие аспекты конструирования машины, доверена Джо Бёрнеллу, отделом аэродинамики будет руководить Дэвид Уитер, а эффективностью шасси будет заниматься Керон Пилбим. Все три технических директора будут тесно взаимодействовать и подчиняться непосредственно Брюно Фамену, руководителю команды.

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