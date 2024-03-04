Украинка отличилась дублем в польской Лиге I

В первом тайме футболистка забила украинской голкиперке Вальчук

В матче Лиги I Гидротрак Радом Марины Погребняк принимал на домашнем поле Беловянку другой украинки Марии Вальчук.

Об этом сообщает в фейсбуке польский Sportgool.

Игра завершилась уверенными 5:0 для хозяек. Погребняк забила по разу в каждом из таймов в ворота соперниц.

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Отметим, что наша голкиперка Вальчук не доиграла матч, потому что из-за травмы была заменена по перерыву.

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