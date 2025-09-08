Испания разгромила Турцию 6:0 в отборе ЧМ-2026

Сборная Испании не оставила шансов Турции в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2026. На поле в Стамбуле гости забили шесть безответных мячей и оформили одно из самых сокрушительных поражений турецкой команды за всю историю. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Такой разгром вошёл в список крупнейших неудач Турции, составленный порталом Transfermarkt. Турки в последний раз уступали с разницей в шесть голов и больше ещё в XX веке.

В анналах национальной сборной есть несколько особенно болезненных провалов: 0:8 от Польши в 1968 году, дважды по 0:8 от Англии в 1984 и 1987-м, 1:7 от Египта в 1928-м, а также поражения 0:6 от Италии, Чехословакии и Венгрии. Теперь к этому списку добавилась и Испания.

Любопытно, что столь крупного поражения в XXI веке у Турции до сих пор не было. Испания стала первой командой нового тысячелетия, которая сумела так разгромить турецкую сборную.

