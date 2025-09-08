Свитолина и Костюк поднялись в рейтинге WTA после US Open

Элина Свитолина и Марта Костюк поднялись в обновлённом рейтинге WTA, который был опубликован 8 сентября после завершения US Open 2025. Для украинских теннисисток это заметный шаг вперёд: Свитолина теперь занимает 13-е место, а Костюк поднялась на 25-ю строчку, став лучшей среди представительниц Украины на турнире. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Чемпионкой US Open стала Арина Соболенко, которая продолжает удерживать статус первой ракетки мира. В тройке лидеров также закрепились Ига Свентек и Коко Гауфф. Американка Аманда Анисимова, добравшись до финала в Нью-Йорке, обновила личный рекорд и поднялась на четвёртую позицию. Среди изменений в топ-10 стоит отметить падение Джессики Пегулы на три места (она теперь седьмая) и Чжэн Циньвень, которая опустилась на девятую строчку.

Где наши в рейтинге?

Среди других украинских теннисисток результаты оказались неоднозначными. Даяна Ястремская занимает 33-е место, Юлия Стародубцева опустилась на 75-е, Ангелина Калинина — на 152-е, Дарья Снигур — на 185-е, а Леся Цуренко — на 370-е. В то же время Александра Олейникова совершила впечатляющий рывок: благодаря дебютному полуфиналу на турнире WTA 125 в Монтре она поднялась сразу на 27 позиций и заняла 175-е место. Ещё одна позитивная динамика у Анастасии Соболевой — +3 места, теперь она 267-я.

В парном рейтинге WTA лидеркой среди украинок остаётся Людмила Киченок. Однако в Нью-Йорке она не смогла защитить прошлогодний титул и вылетела уже в первом круге, что стоило ей места в топ-30. Теперь Киченок занимает 33-ю строчку. В сотне лучших парных игроков также находятся Надежда Киченок (55-я) и Марта Костюк (80-я).

