Алькарас стал первой ракеткой мира после US Open

Карлос Алькарас снова на вершине: испанец вернул себе звание первой ракетки мира после триумфа на US Open. В свежем рейтинге ATP, опубликованном 8 сентября, он обошел Янника Синнера, которого победил в финале нью-йоркского мейджора. Для Алькараса это уже второй титул на турнирах «Большого шлема» в карьере, и именно эта победа вывела его на лидерскую позицию. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Янник Синнер, уступивший в финале, откатился на вторую строчку. А вот Новак Джокович прибавил сразу три позиции: серб добрался до полуфинала и теперь занимает четвертое место в мире. Это доказательство, что 38-летний ветеран всё еще способен бороться с молодежью за топовые позиции.

В десятке также произошли заметные изменения. Американец Тейлор Фритц опустился на пятую строчку, британец Джек Дрейпер стал седьмым, а итальянец Лоренцо Музетти и Карен Хачанов поменялись местами — теперь Музетти девятый, а Хачанов замыкает топ-10.

Не обошлось и без разочарований. Француз Гаэль Монфис, муж Элины Свитолиной, потерял сразу четыре позиции и вылетел за пределы первой пятидесятки рейтинга. Для 38-летнего теннисиста это серьезный удар по амбициям, но его опыт позволяет верить в возвращение.

Рейтинг ATP

Напомним, мы также писали про самый интересный трансфер Украины последнего времени.