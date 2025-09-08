Гран-при Италии: победа Ферстаппена и драма «Макларена»

Этап Формулы-1 в Монце снова подарил зрителям яркое зрелище. В Италии выиграл не «Макларен», хотя именно эта команда считалась фаворитом последних недель. Гонка подарила новую драму в коллективе из Уокинга, очередное подтверждение класса Макса Ферстаппена и очередное разочарование для «Феррари», которая не смогла порадовать болельщиков на домашнем автодроме. Кроме того, подиум и очки достались молодым талантам, что добавило уик-энду интриги. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ферстаппен снова доказал, кто лучший

Перед второй частью сезона Макс Ферстаппен скромно заявил, что больше может и не выиграть. Но слова чемпиона оказались скорее психологическим приемом. Сначала он стал вторым в Нидерландах, а теперь взял победу в Монце. Причем сделал это уверенно, без шансов для конкурентов.

«Ред Булл» в Италии выглядел стабильно и мощно. Ферстаппен без проблем отдал лидерство Норрису после распоряжения команды, понимая, что скорость позволит все равно победить. Он прервал серию неудач для обладателей поула в Монце, где последние победы были еще в 2019-м. Теперь в календаре Баку – еще одна скоростная трасса, где «быки» вновь могут удивить.

Команда без давления

Для «Ред Булла» нынешний сезон – возможность гоняться в удовольствие. Давления титула нет, эксперименты с тактикой приветствуются. Дополнительный символизм в том, что победа стала первой для нового руководителя Лорана Мекиса. Для Ферстаппена же – это еще один штрих к статусу лучшего пилота поколения.

«Макларен» и лишние размышления

«Макларен» вновь оказался в центре внимания, но не благодаря победе. Внутри команды продолжают искать баланс между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри. В Монце инженеры приняли решение, которое дорого обошлось британцу. Пиастри вызвали на пит-стоп раньше, чем Норриса, опасаясь атаки «Феррари».

В итоге ошибка механиков привела к тому, что Норрис потерял позицию. Пиастри вернул ее после указания команды, но осадок остался. Ситуация показала: иногда желание «сохранить равенство» мешает реальной борьбе за результат.

Баланс на грани

Несмотря на инцидент, в «Макларене» пока сохраняют рабочую атмосферу. Пиастри признал, что Норрис был быстрее на протяжении всего уик-энда, и назвал возврат позиции справедливым. Австралиец может позволить себе жест благородства: его отрыв в чемпионате пока комфортный. Но по мере приближения финала сезона подобные ситуации будут даваться все сложнее.

«Феррари» без огонька

Второй год подряд выиграть в Монце «Скудерии» не удалось. Шарль Леклер стартовал активно, но быстро осел на четвертую позицию и не смог навязать борьбу «Макларену». В итоге именно это место и стало максимумом для команды.

Фред Вассер требует от подопечных хотя бы одну победу в сезоне, но сделать это будет крайне сложно. Сам Леклер видит шанс в Баку, Сингапуре или Лас-Вегасе, однако для этого придется надеяться на осечки соперников. Пока же результат в Монце можно назвать приемлемым, но никак не вдохновляющим.

Молодые таланты заявляют о себе

В тени лидеров разворачивалась борьба за статус лучшего новичка. Бразилец Габриэль Бортолето стартовал с седьмого места и финишировал восьмым, снова показав зрелую езду и заработав очки для «Заубера». Француз Исак Хаджар, стартовавший с пит-лейн, сумел прорваться в десятку и завершил гонку десятым.

Оба гонщика подчеркивают, что готовы бороться на высшем уровне. Хаджара уже называют кандидатом на место в «Ред Булле» рядом с Ферстаппеном в 2026 году.

Антонелли и «Мерседес»: вопросы остаются

Андреа Кими Антонелли набрал очки, но получил жесткую оценку от Тото Вольффа. Руководитель «Мерседеса» отметил ошибки пилота и потребовал провести «чистый» гоночный уик-энд. При этом его место в команде на следующий сезон не под вопросом: вместе с Джорджем Расселлом він залишиться у складі.

Машина «Мерседеса» позволяет бороться за топ-5, але для цього Антонеллі потрібна впевненість та стабільність. У наступних гонках він має шанс довести, що готовий стати справжнім лідером.

Ферстаппен – эталон!

Гран-при в Монце подтвердил: Ферстаппен остается эталоном, «Макларен» продолжает балансировать между амбициями и командным духом, а «Феррари» по-прежнему ищет рецепт успеха. Молодые пилоты напоминают, что новое поколение уже рядом, и впереди нас ждут не менее яркие гонки.

