Германия установила рекорд в отборе ЧМ-2026

Сборная Германии даже после неожиданного поражения от Словакии остаётся рекордсменом по минимальному числу проигрышей в истории квалификаций к чемпионатам мира. Этот матч стал для немцев лишь четвёртым поражением в отборочных турнирах за всё время. Материал подготовила редакция euro.com.ua

Портал Transfermarkt отметил, что ни одна другая национальная команда не может похвастаться такой стабильностью. Для анализа учитывались сборные, сыгравшие не менее 100 матчей в квалификационных раундах.

У ближайших конкурентов цифры куда выше: Англия и Италия проигрывали по 11 раз, Испания — 12, Нигерия — 15. Даже такие футбольные гиганты, как Бразилия и Нидерланды, имеют по 17 и 20 поражений соответственно.

Любопытно, что в список вошли и представители Азии и Африки: Южная Корея и Марокко уступали по 18 раз, Иран — 20. Но Германия по-прежнему держит планку и остаётся самой надёжной сборной в квалификации.

