Состав сборной Украины на ЧМ-2025 по волейболу

Мужская сборная Украины объявила окончательный состав на чемпионат мира по волейболу 2025 года, который пройдёт с 12 по 28 сентября в филиппинских городах Кесон-Сити и Пасай. Для «сине-жёлтых» это будет уже второе подряд участие в мировом первенстве. Всего в турнире сыграют 32 команды, разделённые на восемь групп.

Подопечные Рауля Лосано начнут выступление 14 сентября матчем против Бельгии. Также в их группе оказались Италия и Алжир. По итогам группового этапа две лучшие сборные выйдут в 1/8 финала.

Как сообщает «Суспільне Спорт», в заявку Украины вошли 14 игроков. Среди связующих — Виталий Щитков («Эпицентр-Подоляны») и Юрий Синица («Спортинг», Португалия). На позиции диагональных сыграют Даниил Урывкин («Эпицентр-Подоляны») и Василий Тупчий («Барком-Кажаны»).

За приём будут отвечать либеро Ярослав Пампушко («Барком-Кажаны») и Александр Бойко («Эпицентр-Подоляны»). Центральную линию составят Максим Дрозд («Эпицентр-Подоляны»), Юрий Семенюк («Проект Варшава», Польша), Александр Коваль («Эпицентр-Подоляны») и Валерий Тодуа («Бенфика», Болгария).

В доигровке сыграют Тимофей Полуян («Милон», Греция), Евгений Кисилюк («Катовице», Польша), Дмитрий Янчук («Эпицентр-Подоляны») и Илья Ковалев («Барком-Кажаны»). Перед стартом турнира украинцы провели три контрольных матча с Катаром и во всех добились победы.

