Двойной экс-чемпион мира назвал ошибку Фьюри в бою с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях британец Рикки Хаттон поделился мнением о том, что Тайсон Фьюри делал не так в поединке против Александра Усика, в котором был разыгран титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

«Фьюри позволял давить на себя. Судя по тому, что мы видели в ринге, можно было подумать, что Усик это гора, а Тайсон – коротышка. Если Фьюри будет сильнее бить, будет оказывать давление, особенно в первых раундах, то, думаю, это окажет влияние на результат», – рассказал Хаттон.

Напомним, ранее Рикки Хаттон дал совет Тайсону Фьюри перед реваншем с Александром Усиком, который состоится 21 декабря этого года.

sport.ua