Вулверхэмптон продал своего вингера в Аль-Шабаб за 5 млн евро

В будущем англичане получат ещё какую-то сумму
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Вингер "Вулверхэмптона" Даниэль Поденсе перешёл в "Аль-Шабаб".
За португальского футболиста саудовский клуб выложил 5 миллионов евро. Впрочем, за "Вулвз" осталось право на получение 35% от возможной перепродажи Даниэля.
Напомним, Поденсе выступал за "Вулверхэмптон" с 2020 года, перейдя из "Олимпиакоса" за 17 млн. евро. В составе "волков" 28-летний португалец принял участие в 108 матчах, в которых забил 16 голов и отдал 9 ассистов.